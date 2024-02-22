Шахтар зіграє проти Марселя у матчі-відповіді плей-офф Ліги Європи 2023/24. Де дивитися гру онлайн, підкаже "Футбол 24".

Матч Марсель – Шахтар відбудеться у четвер, 22 лютого, о 22:00 за Києвом. "Футбол 24" проведе текстовий онлайн матчу.

Марсель – Шахтар: прогноз на матч плей-офф Ліги Європи

Де дивитися матч Марсель – Шахтар

Поєдинок в прямому етері можна переглянути на платформі MEGOGO (за наявності відповідної підписки), зокрема на каналі "MEGOGO Футбол Перший", починаючи з 21:45. Сервіс є офіційним транслятором єврокубків у сезоні-2023/24.

Перший матч завершився результативною нічиєю в Гамбурзі. "Гірникам" потрібна перемога в основний/додатковий час або по пенальті для проходу в наступний раунд. На трансляції працюватиме Роберто Моралес, який захищає країну в ЗСУ.

Марсель між поєдинками з Шахтарем змінив тренера. На заміну Дженнаро Гаттузо прийшов Жан-Луї Гассе, якого нещодавно з ганьбою звільнили зі збірної Кот-д'Івуару.