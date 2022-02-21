Марсель вдома поступився Клермону, Ніцца закріпилась у зоні ЛЧ, Ренн розгромив Труа: Ліга 1
Програма 25-го туру чемпіонату Франції завершувалась сімома матчами у неділю.
Ліга 1, 25-й тур
Ніцца – Анже – 1:0
Гол: Клюйверт, 19
Лор'ян – Монпельє – 0:1
Гол: Саваньє, 56
Реймс – Брест – 1:1
Голи: Фаєс, 4 – Сатріано, 34
Нереалізований пенальті: Белайлі, 53 (Б)
Ренн – Труа – 4:1
Голи: Гірассі, 14, 20, Терр'є, 75, Лаборд, 87 (пен.) – Угбо, 39
Сент-Етьєн – Страсбур 2:2
Голи: Будебуз, 4, Хазрі, 34 – Діалло, 21, Перрен, 30
Марсель – Клермон – 0:2
Голи: Байо, 13, Аллевіна, 84
Ніцца і Монпельє здобули мінімальні перемоги над Анже і Лор'яном відповідно. "Орлята" закріпилися на третій сходинці, яка дає вихід у кваліфікацію Ліги чемпіонів.
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Ренн також вирвався у зону єврокубків, але поки що це лише Ліга конференцій. "Червоно-чорні" розгромили Труа, у якого вистачає проблем і без вибриків Жерсона Родрігеса. Середняки Реймс і Брест розписали спокійну нічию, яка влаштовує обидві команди. Поділили очки і Сент-Етьєн зі Страсбуром, які за тайм наколотили по 2 голи. "Зелені" продовжили безпрограшну серію до 4 матчів і ще трішки віддалились від зони вильоту. Страсбур залишився на четвертому місці.
Головна сенсація дня відбулась у Марселі. Місцевий гранд беззубо програв Клермону, який перебував у нижній частині таблиці. Гості відвантажили Лопесу по м'ячу в кожній половині. Марсель залишився на відстані 13 очок від ПСЖ і дозволив Ніцці наблизитися впритул.
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