Ліга 1, 25-й тур

Ніцца – Анже – 1:0

Гол: Клюйверт, 19

Лор'ян – Монпельє – 0:1

Гол: Саваньє, 56

Реймс – Брест – 1:1

Голи: Фаєс, 4 – Сатріано, 34

Нереалізований пенальті: Белайлі, 53 (Б)

Ренн – Труа – 4:1

Голи: Гірассі, 14, 20, Терр'є, 75, Лаборд, 87 (пен.) – Угбо, 39

Сент-Етьєн – Страсбур 2:2

Голи: Будебуз, 4, Хазрі, 34 – Діалло, 21, Перрен, 30

Марсель – Клермон – 0:2

Голи: Байо, 13, Аллевіна, 84

Ніцца і Монпельє здобули мінімальні перемоги над Анже і Лор'яном відповідно. "Орлята" закріпилися на третій сходинці, яка дає вихід у кваліфікацію Ліги чемпіонів.

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Ренн також вирвався у зону єврокубків, але поки що це лише Ліга конференцій. "Червоно-чорні" розгромили Труа, у якого вистачає проблем і без вибриків Жерсона Родрігеса. Середняки Реймс і Брест розписали спокійну нічию, яка влаштовує обидві команди. Поділили очки і Сент-Етьєн зі Страсбуром, які за тайм наколотили по 2 голи. "Зелені" продовжили безпрограшну серію до 4 матчів і ще трішки віддалились від зони вильоту. Страсбур залишився на четвертому місці.

Головна сенсація дня відбулась у Марселі. Місцевий гранд беззубо програв Клермону, який перебував у нижній частині таблиці. Гості відвантажили Лопесу по м'ячу в кожній половині. Марсель залишився на відстані 13 очок від ПСЖ і дозволив Ніцці наблизитися впритул.

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