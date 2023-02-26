Марсель приймає ПСЖ в рамках 25 туру Ліги 1. Стартові склади команд і лінк на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".

Матч Марсель – ПСЖ стартує о 21:45 за київським часом. Дивитися матч в прямому етері можна на сервісі MEGOGO.

Руслан Маліновський розпочинає Ле Классік в стартовому складі Марселя. Українець вже забивав ПСЖ – на початку місяця Руслан вибив Мессі з Кубка Франції.

Маліновський переможним голом вибив ПСЖ з Кубка Франції – українець затьмарив Мессі, який знову залишився без трофея

Марсель – головний конкурент ПСЖ у боротьбі за чемпіонство. Олімпік відстає від Парижа на 5 очок.

Стартові склади команд

Марсель: Лопес – Байлі, Балерді, Колашинац – Ундер, Ронж'є, Верету, Тавареш – Маліновський, Гендузі – Санчес.

Запасні: Бланко, Каборе, Клосс, Ельмаз, Унаї, Вітінья, Пайє.

ПСЖ: Доннарумма – Рамос, Маркіньйос, Кімпембе – Мукієле, Руїс, Верратті, Вітінья, Мендеш – Мессі, Мбаппе.

Запасні: Ріко, Летельє, Бернат, Пембеле, Данілу, Солер, Бітшіабу, Заїр-Емері, Екітіке.