Марсель із Русланом Маліновським приймає ПСЖ у 1/8 фіналу Кубка Франції 2022/23. Стартові склади і онлайн-трансляція гри – у цій новині на "Футбол 24".

Матч Марсель – ПСЖ стартує о 22:10 за київським часом. Жереб звів лідерів чемпіонату Франції вже у 1/8 фіналу Кубка. У Лізі 1 парижани випереджають команду Руслана Маліновського на 8 очок.

Півзахисник збірної України, який кілька днів тому забив свій перший гол за Марсель, отримав від Ігора Тудора місце у старті. Ліонель Мессі теж потрапив у основу ПСЖ, який через травму втратив Кіліана Мбаппе на кілька тижнів. А от Неймар після пошкодження повернувся до заявки і одразу потрапив у старт.

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Стартові склади на матч Марсель – ПСЖ:

Марсель: Пау Лопес – Ронж'є, Жіго, Мбемба, Колашинац – Клос, Верету, Гендузі – Маліновський, Санчес, Ундер.

ПСЖ: Доннарумма – Хакімі, Рамос, Маркіньйос, Мендеш – Верратті, Даніло, Фабіан Руїс – Вітінья, Мессі, Неймар.

Онлайн-трансляція поєдинку Марсель – ПСЖ доступна на YouTube-каналі Футбол 2.0, а також у цій новині на "Футбол 24".