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Марсель продовжив контракт із головним ветераном команди – восени йому виповниться 38

19:23 30 Читать на русском
Марсель продовжив контракт із головним ветераном команди – восени йому виповниться 38
Йоанн Пеле / La Provence

Марсельський Олімпік оголосив про продовження співпраці з голкіпером Йоанном Пеле.

37-річний воротар перепідписав угоду з провансальцями, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Оновлений контракт Пеле з Марселем діятиме ще рік. Наступний сезон стане для досвідченого кіпера вже п'ятим на Велодромі. До Марселя Пеле перебрався із Сошо в 2015 році. Ветеран вже встиг провести 85 поєдинків у складі Марселя (29 – на "нуль").

У сезоні 2019/20 Йоанн Пеле провів лише 5 матчів у всіх турнірах, 1 із них – "сухий".

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Марсель Марсель Франція Йоанн Пеле Йоанн Пеле
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