Марсель і Сампаолі вирішили розірвати контракт за взаємною згодою сторін, повідомляє офіційний сайт клубу. Керівництво та тренер мають різні погляди на розвиток команди.

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Сампаолі очолив Марсель на початку 2021-го. Аргентинський фахівець зробив Олімпік віцечемпіоном Франції в минулому сезоні та вивів у груповий раунд Ліги чемпіонів.

Хорхе прищепив команді ефектний стиль, граючи за оригінальною схемою 3-2-4-1. Клуб подякував Сампаолі за прогрес та наголосив на тому, що 16 місяців спільної роботи були успішними.