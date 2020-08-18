Марсель повідомив про три випадки зараження коронавірусом – матч Ліги 1 довелося перенести

Французький Марсель постраждав від пандемії COVID-19 – три гравці команди здали позитивні тести.

Напередодні клуб оголосив про підозру наявності захворювання у трьох осіб. У понеділок, 17 серпня, підозри підтвердилися. Марсель уже проінформував про ситуацію Професійну футбольну лігу Франції (LFP).

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LFP оперативно ухвалила рішення про перенесення матчу першого туру нового сезону чемпіонату Франції між Марселем і Сент-Етьєном.

Поєдинок мав відбутися вже 21 серпня. Зустріч було вирішено перенести. До слова, минулу кампанію Ліги 1 завершили достроково, Марсель став другим і кваліфікувався у Лігу чемпіонів.

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