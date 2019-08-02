Марсель побореться з Ювентусом за таланта Барселони

Оборонець іспанської Барселони Хуан Міранда може змінити клубну прописку в літнє трансферне вікно.

Ювентус і Марсель зробили пропозиції Барселоні щодо трансферу флангового захисника, повідомляє Sport.es.

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Міранда вразив своєю грою на недавньому Євро U-19, де допоміг збірній Іспанії стати чемпіоном. Проте, на Камп Ноу його перспективи доволі туманні через наявність Жорді Альби та близький трансфер Фірпо Хуніора з Бетіса. Юве не проти підписати Міранду на постійній основі, натомість французький гранд готовий взяти оборонця в оренду на рік.

У сезоні 2018/19 Хуан Міранда провів 4 матчі в усіх турнірах. Також він виступав у Юнацькій лізі УЄФА в складі Барселони U-19.

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