Марсель на своєму офіційному сайті оголосив про підписання Ігора Пайшау. Сума трансферу становить 30 мільйонів євро + ще 5 мільйонів євро у вигляді бонусів. Три роки тому Фейєнорд заплатив за бразильця близько 4,5 мільйонів євро.

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Пайшау провів за роттердамців 129 матчів, в яких забив 39 голів і оформив 29 асистів.

Трансфером Пайшау Марсель побив клубний рекорд за сумою, відданою за новачка. Попереднім рекордним трансфером був перехід Вітіньї з Браги (25+7 млн євро).

Відзначимо, що Фейєнорд вже перевищив планку в 100 млн євро виручки за продаж своїх гравців цього літа. Раніше клуб покинули Давід Ганцко, Антоні Міламбо і Квіліндши Хартман.