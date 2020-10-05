Марсель підписав Кюїзонса – хавбек провалив медогляд в АПЛ
Мюнхенська Баварія відпустила півзахисника Мікаеля Кюїзонса на батьківщину. Він захищатиме кольори марсельського Олімпіка.
Молодий хавбек перебрався на Велодром, повідомляє офіційний сайт мюнхенців.
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Кюїзонс гратиме за Марсель на правах оренди. Термін дії угоди – один сезон. Раніше він провалив медогляд у Лідсі, де його хотів бачити ексцентричний Марсело Б'єлса. Кюїзонс є вихованцем французького Нансі, але ім'я собі зробив в Німеччині. Там він виступав за Борусію М і Баварію.
У нинішньому сезоні Мікаель Кюїзонс зіграв 17 хвилин у німецькій першості. Натомість у минулій кампанії півзахисник провів 9 матчів у Бундеслізі, в яких забив 1 м'яч і оформив 1 асист.
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