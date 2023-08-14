Марсель підняв цінник на українського півзахисника Руслана Маліновського, повідомляє MSN.

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За інформацією джерела, босів французького клубу на такий крок надихнула велика кількість претендентів на 30-річного гравця. Раніше повідомлялось, що українця прагне підписати Бешикташ, Болонья, Дженоа та дві команди з АПЛ.

Зазначається, що тепер Марсель хоче отримати за Маліновського 12 млн євро (раніше його готові були відпустити за 10 млн). У випадку оренди, яку "біло-голубі" оцінюють у 2 млн, новий клуб буде зобов'язаний викупити гравця за 10 мільйонів.

Нагадаємо, Маліновський перейшов у Марсель з Аталанти за 10 млн євро. Його контракт з французами чинний до 30 червня 2026 року. Transfermarkt оцінює гравця у 15 мільйонів євро.

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