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Ліга 1: Марсель переміг Анже, Бордо познущався над Німом, Брест розгромив Страсбур

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Ліга 1: Марсель переміг Анже, Бордо познущався над Німом, Брест розгромив Страсбур
Бордо – Нім – 6:0 / Твіттер ФК Бордо

У вівторок, в рамках 16-го туру чемпіонату Франції, відбулось чотири поєдинки. Рахунок та звіт про матчі читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Франції, 16-й тур

Анже – Марсель – 0:2

Голи: Сансон, 17, Пайє, 41 (пен.)

Бордо – Нім – 6:0

Голи: Маджа, 24, 37, 53, Де Превіль, 58, Отавіо, 76, 87

Брест – Страсбур – 5:0

Голи: Менді, 21, Батточіо, 45+1, 53, 75, Нгома, 90+3 (пен.)

Ліон – Лілль – 0:1

Гол: Іконе, 68

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Марсель на виїзді без проблем переграв Анже. Гру було зроблено ще у першому таймі, коли спочатку Морган Сансон після подачі зі штрафного доправив м’яч у сітку воріт, а незадовго до перерви Дімітрі Пайє з пенальті встановив остаточний рахунок.

Бордо відверто познущався над аутсайдером турнірної таблиці Німом, забивши шість сухих м’ячів – хет-триком відзначився нігерійський форвард "жирондинців" Джош Маджа. Цікаво, що на 10-й хвилині на поле вибігли уболівальники господарів і арбітру довелось зупинити гру. Фанати протестували проти того, що співробітники стадіону перед початком матчу відібрали у них банери з критикою на адресу керівництва клубу. Вболівальники залишили поле лише після того, як їм повернули відібрані банери. Після цього матч відновився.

Брест доволі несподівано знищив Страсбург, накидавши голкіперу повний кошик голів. У цьому матчі також не обійшлось без хет-трика – аргентинський півзахисник Крістіан Батточіо зумів відзначитись в обох таймах.

В останньому поєдинку вівторка Ліон поступився Ліллю. Все вирішив один єдиний гол, який було забито на 68-й хвилині – відзначився півзахисник гостей Жонатан Іконе.

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ ЧЕМПІОНАТУ ФРАНЦІЇ

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Теги
Страсбур Страсбур Нім Нім Лілль Лілль Бордо Бордо Брест Брест Франція Анже Анже Ліон Ліон Марсель Марсель
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