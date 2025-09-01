Марсель на своєму офіційному сайті оголосив про підписання Емерсона Пальмієрі, який перейшов з Вест Хема. Умови угоди не розголошуються. У свою чергу, лондонський клуб оголосив, що продав натуралізованого Італією бразильця на постійній основі.

У цьому сезоні Емерсон не виходив на поле в жодному матчі Прем'єр-ліги за Вест Хем. Він також не брав участі в передсезонному турі клубу.

За три сезони у складі Вест Хема Емерсон зіграв 113 матчів. Він вигравав чемпіонат Європи 2020 року у складі збірної Італії.

Нагадаємо, що раніше Марсель розглядав Олександра Зінченка на позицію лівого захисника.