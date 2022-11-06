У неділю завершився 14 тур французької Ліги 1. Рахунки і огляд матчів читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Франції, 14 тур

Клермон – Монпельє – 1:1

Голи: Андріч, 62 – Саваньє, 10 (пен)

Нереалізовані пенальті: Андріч, 41, Кей, 68 (обидва – Клермон)

Ніцца – Брест – 1:0

Гол: Лаборд, 54

Реймс – Нант – 1:0

Гол: Балогун, 83 (пен)

Вилучення: Паллуа, 54 (Нант)

Тулуза – Монако – 0:2

Голи: Головін, 46, Емболо, 60

Лілль – Ренн – 1:1

Голи: Фонте, 16 – Буріжо, 58 (пен)

Вилучення: Мелінг, 90 (Ренн)

Марсель – Ліон – 1:0

Гол: Жіго, 43

Найгучнішою вивіскою була дуель Марселя та Ліона на Велодромі. Рахунок наприкінці першого тайму відкрили господарі – на 43-й хвилині захисник Жіго вдало сходив на кутовий, замкнувши подачу Верету.

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Цей гол виявився єдиним у не надто видовищному матчі. На останній кутовий пішов навіть кіпер Ліона, проте рахунок більше не змінився. Підопічні Тудора перервали смугу невдач і піднялися в топ-4.

В інших матчах Лілль Паулу Фонсеки поділив очки з Ренном, пропустивши з пенальті. Монако без проблем здолав Тулузу завдяки двом голам у другій половині гри. Ніцца мінімально обіграла Брест, а Реймс з тим же рахунком 1:0 впорався з Нантом. Клермон розписав нічию з Монпельє, не забивши при цьому два пенальті

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