Марсель приймав Нім в рамках 20-го туру чемпіонату Франції. Читайте звіт на Футбол 24.

Ліга 1, 20-й тур

Марсель – Нім – 1:2

Голи: Бенедетто, 85 – Еліассон, 55, 58

Нереалізолваний пенальті: Товен, 35 (М)

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Господарі мали чудову нагоду відкрити рахунок у зустрічі, але Товен не зміг реалізувати пенальті.

Після перерви гравцям Німа виявилось достатньо трьох хвилин, щоб двома голами створити сенсацію. Героєм матчу став хавбек гостей Ніклас Еліассон, який і відзначився дублем. До фінального свистка Марсель зумів відквитати один м'яч, але навіть за нічию підопічні Віллаш-Боаша не змогли зачепитись.

Після 20 турів Марсель розташувався на 6-й сходинці, Нім ще залишається у зоні вильоту – 18-те місце.

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