Марсель несподівано програв Нанту, Лілль розгромив Тулузу, Монако втратив очки у Діжоні: Ліга 1, матчі суботи

Суботня програма 26 туру чемпіонату Франції подарувала кілька сенсаційних результатів.
Ліга 1, 26 тур
Марсель – Нант – 1:3
Голи: Сансон, 39 – Лімбомбе, 34, Бамба, 53, Альваро, 90+1 (аг)
Анже – Монпельє – 1:0
Гол: Баокен, 68
Діжон – Монако – 1:1
Голи: Бальде, 56 – Маріпан, 79
Лілль – Тулуза – 3:0
Голи: Ремі, 2, 39, Санчеш, 72
Страсбур – Ам'єн – 0:0
Головна несподіванка сталася у першому ж матчі дня. Марсель в рідних стінах поступився середняку Нанту. Лімбомбе вивів "канарок" вперед, однак через п'ять хвилин Сансон натякнув на імовірний камбек фаворита. Не склалося – Бамба елегантним обвідним ударом відновив лідерство Нанта, а "самостріл" Альваро в компенсований час позбавив Марсель надій на очки.
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Анже вирвав мінімальну перемогу над Монпельє завдяки голу камерунця Баокена, а Лілль розбив Тулузу. Феєрили головні зірки "догів": Лоїк Ремі оформив дубль, по перерві закріпив перевагу чемпіон Європи Ренату Санчеш. Матч Страсбура та Ам'єна відверто розчарував. Суперники на двох завдали всього чотири удари в площину воріт, жоден з яких не закінчився успіхом – 0:0.
Монако не вдалося продовжити свою серію з трьох перемог поспіль. Підопічні Роберта Морено взагалі могли залишитися без очок, однак центрбек монегасків Маріпан все ж відповів на точний удар гравця Діжона.
ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ ЧЕМПІОНАТУ ФРАНЦІЇ