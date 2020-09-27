Чемпіонат Франції 2020/21, 5-й тур

Сент-Етьєн – Ренн – 0:3

Голи: Агуар, 33, Гірассі, 52, Юну, 89

Марсель – Метц – 1:1

Голи: Сансон, 90+5 – Ібраїма, 71

Ренн не зазнав проблем у виїзному поєдинку проти Сент-Етьєна. У першій половині Агуар відкрив рахунок у матчі, замкнувши подачу з кутового. У другій половині гості забивали набагато красивіше: Гірассі замкнув навіс ударом через себе, а Юну наприкінці поєдинку елегантно перекинув голкіпера.

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Марсель несподівано втратив очки у матчі з Метцом. Аутсайдер вийшов вперед в середині другої половини зусиллями Ібраїма. Марсель, попри свою перевагу, забив лише у компенсований час – Сансон точно пробив у дев'ятку після флангової передачі Радоньїча.

Таким чином, Ренн набрав 13 очок та піднявся на перше місце у турнірній таблиці, Сент-Етьєн з 10 пунктами залишився третім. Марсель з 8 заліковими балами тепер шостий, а Метц набрав 4 очки та розташувався на 16 позиції.

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