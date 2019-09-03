Марсель може підписати капітана Нанта навіть після закінчення трансферного вікна – дивне правило Ліги 1

Провансальці хочуть скористатися особливостями регламенту чемпіонату Франції.

Марсель планує підписати хавбека Нанта Валентена Ронж'є, інформує журналіст Мохамед Бухафсі.

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Французький гранд має право продовжити переговори щодо капітана "канарок" попри те, що трансферне вікно у Франції закрилось ще вчора. Подібна ситуація можлива завдяки особливому пункту регламенту Ліги 1, який дозволяє клубам купувати одного гравця французького чемпіонату навіть у вересні-жовтні ("правило джокера").

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Нагадаємо, у чотирьох турах Ліги 1 Марсель здобув 7 очок і перебуває на восьмій сходинці. У Нанта стільки ж пунктів, але краща різница голів – сьоме місце.