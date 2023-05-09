"Після 34 турів Марсель бачить безліч рішень, ухвалених проти нього в сезоні 2022/23. Олімпік Марсель завжди прагне підтримувати дуже конструктивний підхід до керівництва та всіх учасників французького футболу. Тим не менш, Марсель тепер змушений реагувати, оскільки клуб стикається з великою кількістю спірних рішень, які вже серйозно вплинули на перебіг його сезону.

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З одного боку, OM шкодує про несправедливе поводження, пов'язане з відсутністю послідовності у застосуванні правил використання VAR. Алексісу Санчесу з VAR зафіксували фол після контакту із захисником Ланса (34 тур, 1:2), а в аналогічній ситуації не помітили порушення захисника Монако проти Колашинаца (20 тур, 1:1). Інші суддівські рішення також були вкрай несприятливими для Марселя, вплинувши, наприклад, на результат матчів проти ПСЖ (11 тур, 0:1, рука у штрафному) та проти Страсбура (27 тур, 2:2, вилучення Леонардо Балерді).



Крім того, Олімпік відзначає кричущі розбіжності у розробці спортивного календаря 2022/23. OM довелося після міжнародних перерв у вересні та березні грати матчі п'ятниці, тобто через 48 годин після повернення багатьох наших гравців зі збірних. Це 9 тур проти Анже (0:3) і 29 проти Монпельє (1:1). На OM також вплинув фінал Кубка Франції. Прямий конкурент у 33 турі отримав втомленого суперника, який лише 3 дні тому провів виснажливий фінал.

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Зрештою, Марсель здивований деякими рішеннями Дисциплінарного комітету ліги. Після застосування нашими фанатами піротехнічних пристроїв було часткове закриття південної трибуни на матч ОМ – Ланс (12 тур, 0:1). Натомість фанатів суперника у схожому контексті ніяк не покарали.



Беручи до уваги ціну цих рішень, Марсель просить більшої поваги до себе та більшої послідовності в ухваленні рішень у майбутньому, щоб гарантувати чесність змагань", – йдеться на офіційному сайті клубу Руслана Маліновського.

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