Марсель готовий заплатити Ромі 33 млн євро за Стротмана

Півзахисник Роми Кевін Стротман може продовжити кар'єру в чемпіонаті Франції.

Марсель вигідно продав Андре-Франка Замбо в Фулхем і планує ці гроші витратити на придбання Кевіна Стротмана з Роми, повідомляє Gazzetta dello Sport.

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Зазначається, що переконати 28-річного півзахисника покинути римську команду. Однак, у Марселя є вигідна пропозиція для Роми – 33 мільйони євро. Спортивний директор "вовків" Рамон Мончі вважає, що за ці гроші можна продати Кевіна і знайти йому гідну заміну.

Стротман працював під керівництвом головного тренера Марселя Руді Гарсії в Ромі. Це може стати вирішальним фактором у переговорах. Самому футболістові французький клуб готовий платити 3,2 мільйона євро в рік.

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