Марсель досяг угоди з Манчестер Юнайтед про підписання контракту з Мейсоном Грінвудом, хоча сам трансфер ще залежить від схвалення самого нападника. Про це інформує The Athletic.

Де Дзербі націлився на нападника Манчестер Юнайтед – італієць вже готує пропозицію, а фанати влаштували бунт

У рамках цієї угоди Олімпік заплатить "червоним дияволам" 31,6 млн євро (26,7 млн фунтів стерлінгів), 27,6 млн євро з яких стане фіксованою сумою. Ще 4 млн євро Марсель виплатить МЮ у вигляді різноманітних бонусів. Повідомляється, що англійський клуб залишить за собою право отримання частини прибутку з подальшим перепродажем гравця.

Минулого сезону Грінвуд забив 10 голів у 36 матчах за Гетафе. Він був реабілітований у справі про домашнє насильство, але фанати Марселя виступають проти підписання гравця, звинувачуючи його в тому, чого він не робив.

Чорний янгол Марселя: як легендарний клуб став заручником терору жорстокого ультрас