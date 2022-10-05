Гра розпочалася на десять хвилин пізніше запланованого часу через затор, у який потрапив автобус з гравцями Спортінга. Головний тренер Марселя Ігор Тудор скаженів від цього, вимагаючи від арбітрів поквапити гравців португальськох команди з виходом на поле. Можливо, через це французи пропустили вже на першій хвилині зустрічі – відзначився Франсішку Трінкау.

Марсель переміг у голлівудському матчі ЛЧ, пропустивши в дебюті красу – ексголкіпер Реала поховав Спортінг за 10 хвилин

Але цей гол ще сильніше розлютив господарів поля, і вони швидко відігралися і вийшли уперед. За пів години Олімпік вже вів у рахунку завдяки трьом голам Алексіса Санчеса, Аміна Харіта та Леонардо Балерді. У другому таймі Марсель збільшив свою перевагу завдяки голу Шанселя Мбемба. Як підсумок – закономірна перемога господарів із рахунком 4:1.

Ця перемога стала для Марселя першою у цьому розіграші ЛЧ. Спортінг, незважаючи на поразку, зберіг перше місце у групі D за собою. Уся боротьба у цьому квартеті ще попереду.