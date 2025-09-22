ПСЖ зіграє проти Марселя у п'ятому турі Ліги 1. Стартові склади команд і посилання на онлайн-трансляцію гри – в цій новині на "Футбол 24".

Матч Марсель – ПСЖ відбудеться сьогодні, 22 вересня. Стартовий свисток на Стад Велодром пролунає о 21:00 за київським часом.

Луїс Енріке приголомшив рішенням щодо Забарного – французькі ЗМІ про основу ПСЖ на матч з Марселем

Де дивитися Марсель – ПСЖ? Пряма трансляція гри доступна на сервісі Megogo за умови наявності відповідної підписки.

Ілля Забарний потрапив до стартового складу ПСЖ. Цікаво, що французькі ЗМІ вперше помилились із прогнозом на матч, адже писали, що українського захисника не буде в основному складі, хоча до того безпомилково прогнозували стартовий склад парижан.

Стартовий склад ПСЖ: Шевальє – Хакімі, Забарний, Пачо, Маркіньйос, Мендеш – Заїр-Емері, Вітінья, Руїс – Рамуш, Хвіча.