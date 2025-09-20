Марсель – ПСЖ: принципове дербі команди Забарного під загрозою зриву – відомі причини
20:08 - Читати іншою мовою
Матч ПСЖ та Марселя може не відбутися у п'ятому турі чемпіонату Франції.
Ілля Забарний вже дебютував за ПСЖ в Лізі чемпіонів (проти Аталанти, 4:0), а тепер його команда має вирушити на Велодром, де зіграє проти Марселя в Ле Класік.
Ліон у непростому матчі мінімально переміг Анже й наздогнав ПСЖ
Утім, матч може не відбутися. Як повідомляє L'Equipe, Ліга розглядає можливість перенести зустріч Марселя та ПСЖ через погодні умови. Очікується, що в Марселі погода погіршиться, прогнозуються дощі та сильні грози.
Нагадаємо, Ле Класік заплановано на неділю, 21 вересня. Стартовий свисток має пролунати о 21:45 за київським часом.
"Нехай переможе...": Анчелотті насолоджується Бразилією після Реала, критикує ФІФА і чекає на праймового Неймара
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter