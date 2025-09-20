Матч ПСЖ та Марселя може не відбутися у п'ятому турі чемпіонату Франції.

Ілля Забарний вже дебютував за ПСЖ в Лізі чемпіонів (проти Аталанти, 4:0), а тепер його команда має вирушити на Велодром, де зіграє проти Марселя в Ле Класік.

Ліон у непростому матчі мінімально переміг Анже й наздогнав ПСЖ

Утім, матч може не відбутися. Як повідомляє L'Equipe, Ліга розглядає можливість перенести зустріч Марселя та ПСЖ через погодні умови. Очікується, що в Марселі погода погіршиться, прогнозуються дощі та сильні грози.

Нагадаємо, Ле Класік заплановано на неділю, 21 вересня. Стартовий свисток має пролунати о 21:45 за київським часом.

"Нехай переможе...": Анчелотті насолоджується Бразилією після Реала, критикує ФІФА і чекає на праймового Неймара