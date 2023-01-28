Марсель приймає Монако в рамках 20-го туру Ліги 1. Стартові склади команд та посилання на онлайн-трансляцію матчу – в цій новині на "Футбол 24".

Поєдинок чемпіонату Франції Марсель – Монако стартує о 22:00. Дивитися гру наживо можна на медіа-сервісі MEGOGO, за наявності відповідної підписки. Зустрічаються прямі конкуренти за путівку в кваліфікацію Ліги чемпіонів. До звітного матчу відстань між командами становила 5 очок на користь провансальців.

Зінченко – найкращий гравець проти МЮ, екстаз від Мудрика та провал Яремчука: наші в Європі

Нова команда Руслана Маліновського – найкраща у чемпіонаті Франції прямо зараз. Марсель виграв усі 6 останніх матчів, більшість із яких була проти прямих конкурентів. Зокрема, і проти сьогоднішнього суперника. Вдома Монако поступився 2:3, пропустивши вирішальний м'яч на 90+7. Монегаски також набрали чудову хочу, за останні 7 матчів втративши лише 5 очок (поразка від Марселя та нічия з Лор'яном.

Проте сьогодні все буде інакше. Насамперед через Руслана Маліновського, який відразу після свого переходу з Аталанти став гравцем основного складу. Українець втретє поспіль виходить у стартовому складі Марселя, не пропустивши жодного з 4 матчів після свого переходу.

Ман Сіті вибив Арсенал з Кубка Англії – Зінченко міг рятувати й отримати вилучення, суворий і елегантний урок наступника