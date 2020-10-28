Гравці Марселя проігнорували нововведену традицію перед початком поєдинку в матчі 2-го туру Ліги чемпіонів проти Манчестер Сіті.

Перед початком поєдинку гравці Манчестер Сіті вже звично стали на одне коліно у знак боротьби проти расизму.

Дебют Зінченка у цьогорічній Лізі чемпіонів у відеоогляді матчу Марсель – Манчестер Сіті – 0:3

Але гравці Марселя вирішили проігнорувати цей жест, залишившись стояти на ногах, що обурило соцмережі. Get French Football News пояснює це тим, що у матчах чемпіонату Франції не вводили подібну традицію, на відміну від матчів АПЛ.

Нагадаємо, Манчестер Сіті в підсумку розбив Марсель (3:0) та став одноосібним лідером групи C, а французи стали аутсайдером квартету.

Ліга чемпіонів: Атлетіко дублем Феліша дотиснув Зальцбург, Баварія ледве взяла Москву, Ман Сіті Зінченка розбив Марсель