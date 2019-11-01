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Маротта заявив, що Інтер не претендує на перемогу в Серії А цього року

06:00 262 Читать на русском
Маротта заявив, що Інтер не претендує на перемогу в Серії А цього року
Маротта і Конте / Reuters

Генеральний директор Інтера Джузеппе Маротта поділився думкою щодо перспектив свого клубу у поточному сезоні.

"Скудетто – це не та ціль, яку ми поставили перед собою в цьому році. Ми перебуваємо в процесі повернення колишніх позицій Інтера, яких вимагають історія і емблема, але я вважаю, що у нас поступове зростання.

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Є речі, які можна поліпшити, і ми будемо працювати над цим. Все потрібно робити спокійно, без тиску на головних дійових осіб, навіть якщо ми знаємо, що носити футболку Інтера – це велика відповідальність.

Ми не хочемо дивитися на інших, а тільки на себе. Ми завжди намагаємося стати кращими. Результати підтверджують нашу правоту. Робота, розпочата в липні, приносить нам велике задоволення.

У Лізі чемпіонів у нас складна група з Барселоною, Борусія – складний суперник, Славія нічого не віддасть просто так. Є ще кілька матчів попереду. Ми повинні показати свій дух, бажання і свої здібності в грі проти Борусії. Якщо нам вдасться зробити це, то, думаю, пройти груповий етап буде нам до снаги", – цитує Маротту Corriere dello Sport.

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Нагадаємо, після 10 турів Серії А Інтер посідає другу сходинку, поступаючись Ювентусу лише одним очком.

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Теги
Італія Інтер Інтер Джузеппе Маротта
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