Маротта відреагував на трансферні чутки навколо Інтера – функціонер оцінив ймовірність переходу Еріксена

Спортивний директор Інтера Джузеппе Маротта розповів про плани клубу щодо підсилення складу під час зимового трансферного вікна.

"Чи підпишемо ми Еріксена? Він футболіст Тоттенхема, але його контракт закінчується в червні. Так що абсолютно законно і допустимо проводити зустрічі з його агентом в цей час. Ми дуже далекі від того, щоб заявляти про його перехід в січні або червні, тому що конкуренція за нього висока, а ми не знаємо, що станеться далі.

Інтер відхилив пропозиції Барселони та Манчестер Сіті щодо трансферу захисника Бастоні

Ми працюємо над різними варіантами. Не стану заперечувати переговори з представниками Жиру, ми оцінимо ситуацію. Також ми розглядаємо Мозеса, як один з варіантів підсилення", – цитує Маротту Sky Sport Italia.

Нагадаємо, хавбека Тоттенхема Крістіана Еріксена та форварда Челсі Олів'є Жиру вже декілька місяців пов'язують з "нерадзуррі". Нещодавно La Gazzetta dello Sport написала, що гравець збірної Данії узгодив довготривалий контракт з Інтером.

Мілан на останній хвилині вирвав перемогу над Удінезе: 20-й тур Серії А, матчі неділі