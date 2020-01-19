toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Італія
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ЛІВЕРПУЛЬ - МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД ДИНАМО - ЛЕГІЯ ТРАНСФЕРИ

Маротта відреагував на трансферні чутки навколо Інтера – функціонер оцінив ймовірність переходу Еріксена

17:04 135 Читать на русском
Маротта відреагував на трансферні чутки навколо Інтера – функціонер оцінив ймовірність переходу Еріксена
Джузеппе Маротта / Eurosport

Спортивний директор Інтера Джузеппе Маротта розповів про плани клубу щодо підсилення складу під час зимового трансферного вікна.

"Чи підпишемо ми Еріксена? Він футболіст Тоттенхема, але його контракт закінчується в червні. Так що абсолютно законно і допустимо проводити зустрічі з його агентом в цей час. Ми дуже далекі від того, щоб заявляти про його перехід в січні або червні, тому що конкуренція за нього висока, а ми не знаємо, що станеться далі.

Інтер відхилив пропозиції Барселони та Манчестер Сіті щодо трансферу захисника Бастоні

Ми працюємо над різними варіантами. Не стану заперечувати переговори з представниками Жиру, ми оцінимо ситуацію. Також ми розглядаємо Мозеса, як один з варіантів підсилення", – цитує Маротту Sky Sport Italia.

Нагадаємо, хавбека Тоттенхема Крістіана Еріксена та форварда Челсі Олів'є Жиру вже декілька місяців пов'язують з "нерадзуррі". Нещодавно La Gazzetta dello Sport написала, що гравець збірної Данії узгодив довготривалий контракт з Інтером.

Мілан на останній хвилині вирвав перемогу над Удінезе: 20-й тур Серії А, матчі неділі

blog_ava
Тоттенхем втратив перемогу над Уотфордом через крихітні 10 міліметрів – комп'ютерна графіка моменту вражає
08:00
2745
Теги
Італія Трансфери Трансфери Чемпіонату Італії Джузеппе Маротта Трансфери Інтера Крістіан Еріксен Крістіан Еріксен Олів'є Жиру Олів'є Жиру Інтер Інтер Віктор Мозес Віктор Мозес
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
20
хв
Ліверпуль
18:30
Манчестер Юнайтед
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук