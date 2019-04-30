Маротта розповів, хто очолюватиме Інтер наступного сезону

Генеральний директор Інтера Джузеппе Маротта запевнив, що Лучано Спаллетті тренуватиме команду наступного сезону.

"Чи обрав я тренера на наступний сезон? Так, це Лучано Спаллетті. У нього контракт з Інтером, ми ним задоволені", – передає слова Маротти Football Italia.

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Зауважимо, що італійський спеціаліст очолює Інтер з 2017-го року, контракт Спаллетті розрахований до літа 2021-го року.

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До слова, після 34-х турів Серії А нерадзурі мають в активі 62 очки та посідають третє місце у турнірній таблиці, яке дає право виступати у груповому етапі Ліги чемпіонів у наступному сезоні.