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Маротта розповів, чому зірвався перехід Жиру з Челсі в Інтер

10:45 443 Читать на русском
Маротта розповів, чому зірвався перехід Жиру з Челсі в Інтер
Олів'є Жиру / ВВС

Спортивний директор Інтера Джузеппе Маротта розповів, чому клубу не вдалося підписати французького форварда Олів'є Жиру, який прагнув переїхати в Серію А.

"Ми задоволені зимовим трансферним вікном, адже хотіли підсилити склад команди, і нам це вдалося. У нас були певні пріоритетні ідеї, деякі ми реалізували. Так що ми цілком задоволені.

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Ми хотіли придбати ще одного гравця – Олів'є Жиру. Контактували з його клубом, готові були продовжувати діалог, але Челсі в певний момент просто припинив переговори без жодних пояснень", – цитує Маротту Sky Sport Italia.

Нагадаємо, що сам француз дуже хотів змінити клубну прописку, щоб отримувати більше ігрового часу. Після зриву трансферу в Інтер Жиру образився на "нерадзуррі" – тепер чемпіон світу планує після закінчення сезону перейти в Лаціо.

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Олів'є Жиру Олів'є Жиру Челсі Челсі Інтер Інтер Італія Джузеппе Маротта Трансфери Інтера
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