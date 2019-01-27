Маротта: Перішіч хоче покинути Інтер

Директор Інтера Беппе Маротта прокоментував можливий відхід хорватського хавбека Івана Перішіча.

"На даний момент конкретних пропозицій щодо Перішіча не надходило, ми чекаємо останніх днів трансферного вікна.

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Він хоче покинути команду. Подивимося, що буде в найближчі дні. Ми вислухали прохання Перішіча. Ми повинні постаратися, щоб задовольнити його прохання, але й пам'ятаємо про його вартість", – цитує Маротту Twitter журналіста Sky Sport Italia Фабріціо Романо.

У поточному сезоні Перішіч зіграв 18 матчів, забив 3 голи та віддав 3 результативні передачі.

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