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Марокко заплатить Аргентині 450 тисяч євро за участь Мессі в товариському матчі

16:38 161 Читать на русском
Марокко заплатить Аргентині 450 тисяч євро за участь Мессі в товариському матчі
Ліонель Мессі / Фото: соцмережі

Марокканська Федерація футболу готова заплатити за участь Ліонеля Мессі у товариському матчі.

Федерація футболу Марокко готова заплатити 450 тисяч євро Футбольній асоціації Аргентини за участь в товариському матчі нападника Барселони Ліонеля Мессі, повідомляє AS.

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Товариський матч збірних Марокко і Аргентини відбудеться 26 березня на стадіоні Принц Мула Абдулла в Рабаті. Раніше повідомлялося, що Мессі має намір найближчим часом повернутися в національну команду Аргентини.

Останній раз за збірну Аргентини Мессі грав на ЧС-2018, де його команда дійшла до 1/8 фіналу і з рахунком 3:4 поступилася Франції, яка згодом перемогла на Мундіалі.

Мессі є найкращим бомбардиром в історії збірної Аргентини – на його рахунку 65 голів в 128 матчах.

Теги
Світ Ліонель Мессі Ліонель Мессі Марокко Марокко Аргентина Аргентина Товариські матчі
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