У вівторок, 10 жовтня, AS написав про те, що нападник Барселони марокканського походження Ламін Ямал отримав грошову пропозицію за "перехід" у збірну Марокко. Журналіст Хоакін Марото стверджував, що регламент ФІФА дозволив би 16-річному Ямалу змінити національну команду, оскільки у футболіста подвійне громадянство і він не провів за першу команду "Фурії рохи" більше трьох офіційних матчів. Повідомлялося, що гравець відхилив пропозицію Федерації футболу Марокко.

Іспанія втратила рекордсмена з Барселони на матчі відбору до Євро-2024 – лікарі збірної перевірили діагноз каталонців

Пізніше цього ж дня Марокканська федерація футболу спростувала цю інформацію AS і назвала її відвертою брехнею. "Королівська федерація футболу Марокко (FRMF) категорично спростовує неправдиву інформацію, опубліковану в іспанській спортивній газеті AS у випуску від вівторка, 10 жовтня 2023 року", – ідеться в заяві.

Федерація футболу зазначила, що поважає вибір Ямала і не збиралася заважати його виступам за Іспанію.

Сам Ямал був викликаний до збірної Іспанії на матчі з Шотландією та Норвегією, проте зазнав травми і повернувся до розташування Барселони. Він зіграв за національну команду Іспанії два матчі – з Грузією та Кіпром.

Жирона повернулась на перше місце у Ла Лізі – брутальний старт, вилучення і можливе пограбування Довбика