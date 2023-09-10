На півночі Африки сталася природна катастрофа, яка забрала життя багатьох людей. Футбольний світ не залишився осторонь.

У п'ятницю ввечері Марокко пережило сильний землетрус з магнітудою 6,8. Наразі відомо про дві тисячі загиблих, повідомляє BBC. У центральній частині країни біля Марракеша багато будинків зруйновані. Оголошений траур, тривають рятувальні роботи.

Футболісти продовжили грати під час потужного землетрусу – вражаюче відео

Збірна Марокко мала зіграти з Ліберією в Агадірі – недалеко від епіцентру землетрусу. Матч півфіналістів ЧС-2022 був скасований, а футболісти та тренерський штаб вирішили здати кров для допомоги постраждалим, додає Kicker.

Роналду також долучився – готель Кріштіану в Марракеші відкрився для тих, хто отримав травми чи залишився без домівки внаслідок стихійного лиха, інформує Marca.