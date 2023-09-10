Марокко сколихнув потужний землетрус: півфіналісти ЧС-2022 здають кров, Роналду дає прихисток, понад 2 тисячі загиблих
На півночі Африки сталася природна катастрофа, яка забрала життя багатьох людей. Футбольний світ не залишився осторонь.
У п'ятницю ввечері Марокко пережило сильний землетрус з магнітудою 6,8. Наразі відомо про дві тисячі загиблих, повідомляє BBC. У центральній частині країни біля Марракеша багато будинків зруйновані. Оголошений траур, тривають рятувальні роботи.
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Збірна Марокко мала зіграти з Ліберією в Агадірі – недалеко від епіцентру землетрусу. Матч півфіналістів ЧС-2022 був скасований, а футболісти та тренерський штаб вирішили здати кров для допомоги постраждалим, додає Kicker.
Роналду також долучився – готель Кріштіану в Марракеші відкрився для тих, хто отримав травми чи залишився без домівки внаслідок стихійного лиха, інформує Marca.