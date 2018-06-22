Марокко – Іран: прогноз на матч чемпіонату світу-2018

Марокко та Іран зустрінуться 15 червня у Санкт-Петербурзі на груповому етапі чемпіонату світу-2018. Який прогноз на гру, підкаже "Футбол 24".

Матч Марокко – Іран відбудеться на стадіоні Крестовський 15 червня о 18:00. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію матчу.

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Марокко – Іран, прогноз букмекерів на матч ЧС-2018:

Фахівці авторитетної контори William Hill вважають збірну Марокко фаворитом матчу. Коефіцієнт на перемогу марокканців становить 2,25. Потенційний тріумф іранців оцінюється балом 3,70, а нічия – 2,87.

Схожі коефіцієнти пропонує і Bwin. На перемогу збірної Марокко в стартовому матчі ЧС-2018 коефіцієнт становить 2,25. Можливий успіх іранської національної команди оцінюється балом 3,80, а коефіцієнт на нічию – 2,90.

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Нагадаємо також, що збірна Ірану першою прибула у Росію та оселилися на базі московського Локомотива. Збірна Марокко готується до матчів у Воронежі.

Чемпіонат світу-2018 є 4-м фінальним турніром для марокканців. Збірна Ірану теж учетверте гратиме на Мундіалі й досі жодного разу не виходила з групи.