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Марокко – Португалія: післяматчева прес-конференція Фернанду Сантуша

20 червня 18:59 702 Читать на русском
Марокко – Португалія: післяматчева прес-конференція Фернанду Сантуша
Фернанду Сантуш / Фото з соцмереж

Головний тренер збірної Португалії Фернанду Сантуш поділився враженнями після матчу другого туру групового раунду ЧС-2018 проти Марокко.

"Марокканці не тільки захищаються добре, але і можуть грати інтенсивно в атаці. Ми здорово почали, тиснули на суперника, володіли м'ячем. Але, як і з Іспанією, після 10-15 хвилин віддали м'яч. Відчуття тиску, пресинг. У нас же не було динаміки. Нам потрібно було грати краще, йти вперед, більше володіти м'ячем.

Те ж саме було з Іспанією. Ми бігали за ними, бігали, бігали. Нам уже дихання не вистачало. Сьогодні так само.

Португалія – Марокко – 1:0 – відео гола та огляд матчу

Найголовніше – гра з Іраном. Нічого ще не вирішено.

Марокканці добре грали. Може, для них це несправедливий результат. Ще раз, я незадоволений грою своєї команди.

Порушення Пепе перед голом Роналду? Марокканець штовхнув Пепе. Там взагалі пенальті міг бути", – цитує Сантуша Sports.ru.

ЧС-2018 2 тур

Португалія - Марокко: Середа 20 червня 2018

Португалія
Матч завершено
1 : 0
Марокко
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Теги
ЧС 2018 Чемпіонат світу-2018 Португалія - Марокко Португалія Португалія Фернанду Сантуш Фернанду Сантуш
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