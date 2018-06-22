Марокко – Португалія: післяматчева прес-конференція Фернанду Сантуша

Головний тренер збірної Португалії Фернанду Сантуш поділився враженнями після матчу другого туру групового раунду ЧС-2018 проти Марокко.

"Марокканці не тільки захищаються добре, але і можуть грати інтенсивно в атаці. Ми здорово почали, тиснули на суперника, володіли м'ячем. Але, як і з Іспанією, після 10-15 хвилин віддали м'яч. Відчуття тиску, пресинг. У нас же не було динаміки. Нам потрібно було грати краще, йти вперед, більше володіти м'ячем.

Те ж саме було з Іспанією. Ми бігали за ними, бігали, бігали. Нам уже дихання не вистачало. Сьогодні так само.

Португалія – Марокко – 1:0 – відео гола та огляд матчу

Найголовніше – гра з Іраном. Нічого ще не вирішено.

Марокканці добре грали. Може, для них це несправедливий результат. Ще раз, я незадоволений грою своєї команди.

Порушення Пепе перед голом Роналду? Марокканець штовхнув Пепе. Там взагалі пенальті міг бути", – цитує Сантуша Sports.ru.