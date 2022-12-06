Збірна Іспанії зустрічається з Марокко у плей-офф чемпіонату світу в Катарі. Склади команд і посилання на онлайн-трансляцію – у цій новині на "Футбол 24".

Матч, як і онлайн-трансляція Марокко – Іспанія на "Футбол 24", стартує о 17:00. Зустріч у прямому ефірі покажуть MEGOGO і Суспільне. "Червона Фурія" пробилася до плей-офф з другого місця у групі, тоді як сенсаційні "атласні леви" виграли квартет з бельгійцями і хорватами. Після поразки від Японії Луїс Енріке повернув до стартового складу Альбу, Ляпорта, Асенсіо і Феррана. Велика несподіванка – поява Маркоса Льоренте на правому фланзі оборони. Мората залишився на лаві запасних, попри 3 голи у попередніх матчах.

Марокко – Іспанія: анонс матчу 1/8 фіналу ЧС-2022

Склади команд:

Марокко: Буну – Хакімі, Саїсс, Агерд, Мазрауї – Унаї, Амрабат, Амалла – Зієш, Ен-Несірі, Буфаль

Іспанія: Сімон – Льоренте, Родрі, Ляпорт, Альба – Гаві, Бускетс, Педрі – Ферран, Ольмо, Асенсіо