Чемпіонат світу-2022, 1/8 фіналу

6 грудня, 17:00, Ед'юкейшн Сіті Стедіум

Головний арбітр: Фернандо Рапалліні (Аргентина)

Телетрансляція: MEGOGO, Суспільне

Іспанія стартувала на ЧС-2022 розгромною перемогою над Коста-Рикою з рахунком 7:0. І цей матч несподівано виявився ключовим для команди Луїса Енріке з погляду на перспективи 1/8 фіналу. В останньому турі "Червона Фурія" сенсаційно поступилася японцям, проте від великого фіаско піренейців врятував Кай Хаверц. Саме камбек Бундестім проти "лос тікос" вивів іспанців до плей-офф з другого місця.

У матчі з Японією Лучо провів серйозну ротацію складу, випустивши одразу 5 нових гравців. Альба, Карвахаль, Ферран, Ляпорт і Асенсіо отримали відпочинок, який ледь не виліз команді боком. Іспанія грала повільно і беззубо, збилася на банальні кроси у штрафний майданчик.

Зрештою у соцмережах почали поширювати теорію змови, мовляв вихід з другого місця має кращі перспективи у майбутньому. Адже іспанці до самого фіналу уникають зустрічей з головними фаворитами – Аргентиною і Бразилією. Та ці ж конспірологи, схоже, забувають про можливу дуель з Португалією у чвертфіналі, а також ще дві потужні збірні – Францію та Англію.

Хай там як, "Ла Роха" отримала заслуженого прочухана від уболівальників та преси. Луїс Енріке навіть дорікнув ЗМІ на передматчевій прес-конференції з Марокко. Нібито журналісти надто швидко перевзулися, нічого страшного не сталося, найголовніше, що команда продовжує боротьбу на ЧС. Японський експеримент залишився у минулому. Альба і Ляпорт повертаються до стартового складу, як і Мората. Форварду Атлетіко, який забивав у кожному з трьох матчів на ЧС, знову прогнозують роль "дев’ятки". Асенсіо або Ферран розпочнуть на лаві запасних.

Марокко лише вдруге в історії вийшло з групи на ЧС, та ще й з першого місця. На відміну від тих же іспанців, Зієш та Ко досі не знають гіркоти поразки у Катарі. В активі "атласних левів" впевнена звитяга над Бельгією, нічия з хорватами і тріумф у матчі з канадцями. Раніше Марокко лише тричі зустрічалося з Іспанією – 2 поразки, 1 нічия. У плей-офф ЧС вони не грали з 1986-го. Цей поєдинок буде особливим для Ашрафа Хакімі та Муніра Мохаммеді, які народилися в Мадриді та Мелільї відповідно. Першого кликали у збірну Іспанії, але той відмовився.

На ЧС-2018 ці команди видали ефектну перестрілку 2:2. У складі іспанців тоді відзначалися Іско та Аспас, яких вже давно немає в команді. Натомість форвард Севільї Юссеф Ен-Несірі має усі шанси повторити своє результативне досягнення 4-річної давнини.

Орієнтовні склади на матч Марокко – Іспанія

Марокко: Буну – Хакімі, Саїсс, Агерд, Мазрауї – Унаї, Амрабат, Амалла – Зієш, Ен-Несірі, Буфаль

Іспанія: Сімон – Карвахаль, Родрі, Ляпорт, Альба – Гаві, Бускетс, Педрі – Ферран, Мората, Ольмо

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