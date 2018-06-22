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Марокко – Іран: післяматчева прес-конференція Ерве Ренара

15 червня 21:26 395 Читать на русском
Марокко – Іран: післяматчева прес-конференція Ерве Ренара
Ерве Ренар / Марокко

Головний тренер збірної Марокко Ерве Ренар поділився враженнями після матчу з Іраном.

"Я дуже розчарований. Хоча, якби матч завершився внічию, я був би не менш розчарований. Думаю, ви розумієте, що я відчуваю. Автогол в доданий час – найгірше, що могло статися. У нас були моменти. Вітаю Карлуша Кейруша і уболівальників Ірану. А ми постараємося забути цю поразку і зосередитися на майбутніх матчах.

Марокко – Іран – 0:1 – відео гола та огляд матчу

Іноді ми дуже просто втрачали м'ячі. Іранці грали дуже щільно, тому нам довелося грати на довгих м'ячах. Але попереду у нас ще два матчі, будемо сподіватися на краще.

Сказав гравцям, що засмучуватися ні в якому разі не можна. Потрібно продовжувати працювати. Це був нещасний випадок. Ми не забили, пішла контратака, штрафний і автогол", – цитує Ренара Sport24.ru.

ЧС-2018 1 тур

Марокко - Іран: П'ятниця 15 червня 2018

Марокко
Матч завершено
0 : 1
Іран
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ЧС 2018 Марокко Марокко Ерве Ренар Ерве Ренар Марокко - Іран Ерве Ренар
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