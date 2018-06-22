Марокко – Іран: на трибунах вивісили плакат на підтримку іранських жінок

Вболівальники матчу Марокко – Іран підтримали право іранських жінок відвідувати стадіони.

В Ірані для жінок існує заборона на відвідування спортивних заходів. Щоб потрапити на стадіони, жінки змушені переодягатися у чоловіків.

Перед стартовим матчем біля стадіону Лужники вивісили плакат на підтримку Сенцова

На сьогоднішньому матчі ЧС-2018 між збірними Ірану та Марокко уболівальники вивісили плакат на підтримку жінок, які боряться за відміну заборони.

"Підтримуємо право іранських жінок відвідувати стадіони", – написано на плакаті.

Нагадаємо, що нещодавно Іранська поліція затримала групу жінок, які спробували потрапити на матч між командами Персеполіс та Естеглаль, а тамтешнє телебачення вдалось до цензури при трансляції матчу Бундесліги через жінку-арбітра.