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Марокко – Іран: на трибунах вивісили плакат на підтримку іранських жінок

15 червня 20:08 335 Читать на русском
Марокко – Іран: на трибунах вивісили плакат на підтримку іранських жінок
Марокко – Іран

Вболівальники матчу Марокко – Іран підтримали право іранських жінок відвідувати стадіони.

В Ірані для жінок існує заборона на відвідування спортивних заходів. Щоб потрапити на стадіони, жінки змушені переодягатися у чоловіків.

Перед стартовим матчем біля стадіону Лужники вивісили плакат на підтримку Сенцова

На сьогоднішньому матчі ЧС-2018 між збірними Ірану та Марокко уболівальники вивісили плакат на підтримку жінок, які боряться за відміну заборони.

"Підтримуємо право іранських жінок відвідувати стадіони", – написано на плакаті.

Нагадаємо, що нещодавно Іранська поліція затримала групу жінок, які спробували потрапити на матч між командами Персеполіс та Естеглаль, а тамтешнє телебачення вдалось до цензури при трансляції матчу Бундесліги через жінку-арбітра.

ЧС-2018 1 тур

Марокко - Іран: П'ятниця 15 червня 2018

Марокко
Матч завершено
0 : 1
Іран
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ЧС 2018 Іран Іран Марокко - Іран
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