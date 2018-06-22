Марокко – Іран: анонс матчу ЧС-2018

Марокко та Іран зустрінуться у матчі першого туру чемпіонату світу-2018 у групі B. Анонс поєдинку читайте на "Футбол 24".

Марокко – Іран

15 червня, 18:00, Санкт-Петербург, стадіон Санкт-Петербург

Головний арбітр: Джюнейт Чакир (Туреччина)

Телетрансляція на каналі "Інтер", текстова онлайн-трансляція на сайті "Футбол 24"

Збірні Марокко та Ірану зустрінуться у першому турі чемпіонату світу-2018 у групі B. Обидві команди є андердогами у квартеті, учасниками якого також є збірні Португалії та Іспанії. Зрозуміло, що як марокканцям, так і іранцям буде вкрай складно замахнутись на вихід з групи, проте успіх у цьому матчі надасть переможцю певні сподівання на продовження боротьби у турнірі.

Марокко – Іран: прогноз на матч чемпіонату світу-2018

Збірна Марокко востаннє виступала на ЧС ще у 1998 році на полях Франції та не змогла подолати груповий етап. Загалом це лише 4-й Мундіаль в історії національної команди, а найвищим досягненням став вихід до 1/8 фіналу в 1986 році.

Збірна Марокко готується до старту на ЧС-2018

Що стосується Ірану, то азіати вперше у своїй історії зуміли двічі поспіль кваліфікуватись на чемпіонат світу. Всього в їхньому активі 5 виступів на Мундіалі (включно з ЧС-2018), жодного разу Іран не проходив стадію групового етапу.

Прев'ю ЧС-2018, група B: Португалія, Іспанія, Марокко, Іран – все, що треба знати

Обидві команди є маловідомими для українського пересічного вболівальника. Можливо, трохи більше ми знаємо про збірну Марокко, адже зовсім нещодавно національна команда України провела проти команди Ерве Ренара товариський матч, який завершився нульовою нічиєю.

Збірна Марокко у матчі з Україною

Марокко та Іран доволі впевнено кваліфікувались на Мундіаль. Підопічні Ренара залишили за бортом ЧС Кот-д'Івуар, а Іран взагалі встановив рекорд кваліфікації. Загалом обидві команди доволі надійно діють у захисті, тому цілком ймовірно, що глядачі у цьому поєдинку побачать мало забитих м'ячів.

У поточному році Марокко провело 5 товариських матчів: Естонія (3:1), Словаччина (2:1), Україна (0:0), Узбекистан (2:0) та Сербія (2:1).

Що стосується Ірану, то команда Карлуша Кейруша провела 6 товариських матчів: Литва (1:0), Туреччина (1:2), Узбекистан (1:0), Алжир (2:1), Туніс (0:1) та Сьєрра-Леоне (4:0).

Статистика протистояння та цікаві факти

1. Єдиний раз Марокко та Іран зустрічалися у 1978 році в рамках групового турніру Президентського Кубка Південної Кореї. Той поєдинок завершився перемогою Ірану з рахунком 2:0.

2. Безпрограшна серія збірної Марокко вже складає 18 матчів поспіль – триваліші лише у Бельгії (19) та Іспанії (20).

3. Іран у кваліфікації до ЧС-2018 не пропустив у 14 з 18 матчів.

4. Для Ерве Ренара це перший чемпіонат світу, для Карлуша Кейруша – третій.

Іран налаштований поборотись за вихід з групи

Кадрова ситуація

Збірній Ірану не допоможе дискваліфікований Саїд Езатолахі. Також під великим питанням участь травмованих Таремі та Дежаги. У Марокко жодних втрат немає – Ерве Ренар може розраховувати на всіх найсильніших.

Орієнтовні склади на матч Марокко – Іран

Марокко: Мунір Ель-Кажуї, Хамза Менділь, Ромен Саісс, Мехді Бенатія, Ашраф Хакімі, Хакім Зіейх, Мубарак Буссуфа, Юнес Беланда, Карім Ель-Ахмаді, Нуреддін Амрабат, Халід Бутаїб.

Іран: Алі Бейраванді, Мілад Мохаммаді, Мортеза Пураліганджі, Рузбех Чешмі, Педжман Монтазері, Масуд Шоджаі, Ехсан Хаджсафі, Омід Ебрахімі; Вахід Амірі, Сердар Азмун, Аліреза Джаханбахш.

Прогноз "Футбол 24" – 1:0

Збірна Марокко все ж більш досвідчена за іранців та має у складі цікавіших гравців. Зважаючи на захисну гру обох команд, ризикнемо припустити, що підопічні Ерве Ренара все ж зможуть забити бодай гол.

Юрій Яковлєв, Футбол 24