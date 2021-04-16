Порту обіграв Челсі (1:0) у матчі-відповіді 1/4 фіналу ЛЧ, але не зумів пробитися у наступний раунд турніру через поразку з більшим рахунком у першому матчі. Перемогу "драконам" приніс точний удар нападника Мехді Таремі.

Неймар визнаний найкращим гравцем тижня у Лізі чемпіонів

Іранець забив у ворота "синіх" розкішною бісіклетою. На жаль, цей шедевр виявився марним, адже його було замало, аби продовжити боротьбу за трофей. Однак саме цей гол був визнаний найкращий за підсумками минулого тижня у Лізі чемпіонів.

Відзначимо, що у конкурентах Таремі були два юних англійці – 17-річний Джуд Беллінгем (Борусія Д) і 20-річний Філ Фоден (Манчестер Сіті) – та форвард Баварії Ерік-Максім Шупо-Мотінг.

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До слова, у півфінали цьогорічного розіграшу Ліги чемпіонів пробилися Манчестер Сіті, ПСЖ, Челсі та Реал. Мадрид зіграє проти Лондона, а Париж – проти Манчестера.

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