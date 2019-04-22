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Марлос займається в тренажерному залі і може відновитись до матчу з Сербією

16:54 151 Читать на русском
Марлос займається в тренажерному залі і може відновитись до матчу з Сербією
Марлос / соцмережі

Півзахисник Шахтаря Марлос почав займатись у тренажерній залі та має шанси відновитись перед матчем відбору Євро-2020 проти Сербії.

 

Марлос випереджає темпи відновлення після операції і вже почав займатись у тренажерній залі, повідомляє Команда 1.

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Якщо все піде за планом, хавбек Шахтаря почне тренування через 2 тижні і може зіграти в поточному сезоні УПЛ, а також взяти участь у матчі відбіркового циклу Євро-2020 проти Сербії.

Поєдинок відбудеться 7 червня на Арені Львів, де наразі міняють газон штучний.

Теги
Україна Україна Збірна України Марлос Марлос Шахтар Шахтар Сербія Сербія Україна - Сербія
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