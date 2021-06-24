Марлос влаштував шоу на тренуванні збірної України – жертвою розкішного парашуту став Пятов
24 червня 15:18 - Читать на русском
Гравці збірної України не соромляться демонструвати техніку на спільних заняттях.
осн. час ( 1 : 1 )
завершено
43’ Еміль Форсберг
Артем Довбик 120+1’
43’ Еміль Форсберг
120+1’ Артем Довбик
Ефектною дією на черговому тренуванні "синьо-жовтих" відзначився півзахисник Марлос.
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Гравець Шахтаря без спротиву дійшов до лінії карного майданчика і розкішним парашутом закинув м'яч точно в дев'ятку. Жертвою шедевру став інший "гірник" – Андрій Пятов.
Нагадаємо, збірній України вистачило третього місця, щоб пробитися в плей-офф Євро-2020. На стадії 1/8 фіналу підопічні Шевченка зустрінуться зі Швецією (29 червня).
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