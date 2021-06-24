Гравці збірної України не соромляться демонструвати техніку на спільних заняттях.

Ефектною дією на черговому тренуванні "синьо-жовтих" відзначився півзахисник Марлос.

Як гравці збірної України сприйняли вихід у плей-офф Євро-2020 – відео, яке зробить ваш день

Гравець Шахтаря без спротиву дійшов до лінії карного майданчика і розкішним парашутом закинув м'яч точно в дев'ятку. Жертвою шедевру став інший "гірник" – Андрій Пятов.

Нагадаємо, збірній України вистачило третього місця, щоб пробитися в плей-офф Євро-2020. На стадії 1/8 фіналу підопічні Шевченка зустрінуться зі Швецією (29 червня).

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