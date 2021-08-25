Ветеран Шахтаря Марлос розповів про перебудову, яка зараз відбувається у команді "гірників".

"Думаю, всі люди, які стежать за Шахтарем багато років, розуміють, що зараз наш головний лідер – наш тренер. Він ухвалює всі рішення – хто грає, хто не грає.

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Ми переживаємо момент перебудови. Багато гравців, які були важливі для клубу, зараз грають не так часто. Відбувається зміна поколінь. Зараз для нас важливі усі матчі. Нам потрібно якомога швидше адаптуватися до гри тренера", – розповів Марлос для Youtube-каналу Бомбардир.

Нагадаємо, італійський фахівець Роберто Де Дзербі лише у травні очолив Шахтар, підписавши контракт на два роки.

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