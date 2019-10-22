Марлос відзначив, чим Динамо Загреб нагадує Шахтар

Півзахисник донецького Шахтаря Марлос поділився очікуваннями від матчу проти загребського Динамо, зазначивши, що "гірники" зроблять усе, щоб вийти у плей-офф Ліги чемпіонів.

"Ми прекрасно знаємо, що Динамо Загреб – це хороша команда. Досить молода, з відмінними гравцями. У деяких з них характеристики схожі з гравцями в Шахтарі – хлопці з хорошою технікою, володіють хорошою якістю передач і дриблінгом.

Захисник Динамо Загреб поділився сміливим планом на гру проти Шахтаря в Лізі чемпіонів

У цьому розіграші Ліги чемпіонів нам випала складна група. Але ми хочемо потрапити в плей-офф і будемо за це боротися", – сказав Марлос в ефірі ФутболNEWS.

Нагадаємо, матч Шахтар – Динамо Загреб відбудеться сьогодні у Харкові. Обидві команди мають у своєму активі по 3 очки після 2 турів ЛЧ.

Шахтар – Динамо Загреб: анонс матчу Ліги чемпіонів