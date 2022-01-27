Марлос веде переговори з Атлетіко Паранаенсе, повідомляє Globo.

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Після відходу з Шахтаря (у грудні 2021 року) 33-річний футболіст запропонував "червоно-чорним" свої послуги, однак у клубі поставили під сумнів можливість гравця виступати на належному рівні. Як наслідок, Марлос, який мав пропозиції і від інших клубів бразильської Серії А, вирішив продовжити виступи в МЛС.

Проте величезне бажання Марлоса переконало Атлетіко і переговори відновились з ініціативи клубу, що підтвердив президент Маріо Селсо Петралья.

За інформацією журналіста Хорхе Ніколи, угода з екс-"гірником" буде підписана терміном на один рік.

Нагадаємо, Марлос виступав за Шахтар з 2014 року.

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