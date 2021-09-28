"Ми прекрасно розуміємо, наскільки матчі в Лізі чемпіонів складні. У нас була одна гра, практично такого ж рівня – проти Динамо.

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І я відчуваю, що український футбол додає в якості, набирає ті обороти, що були раніше. 2-3 роки у нас були проблеми в чемпіонаті, а зараз він знову повертається на той рівень, який був раніше", – сказав Марлос у коментарі Sport Arena TV.

До слова, у нинішньому сезоні 33-річний вінгер провів у чемпіонаті України 6 матчів, у яких забив 1 гол та віддав 2 результативні передачі.

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