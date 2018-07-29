Марлос цікавить Рому

Рома може придбати півзахисника Шахтаря Марлоса.

Марлос увійшов у список бажаних трансферів Роми, повідомляє La Gazzetta dello Sport.

Марлос: Вже виходить демонструвати хорошу гру

Після історії з Малкомом римляни розглядають інші кандидатури в центр поля. "Вовки" також цікавляться хавбеком Севільї Стівеном Н'Зонзі.

Марлос у сезоні 2017/2018 відіграв 41 за Шахтар і забив 22 голи.

Рома оголосила про трансфер Ольсена