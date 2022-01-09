"Я відчуваю довіру від тренерського штабу, але хотілося б уже перейти від усіх цих "молодих та перспективних" до "того, хто відповідає за результат".

Судаков зізнався, хто з гравців Шахтаря міг "напхати"

Хочу, щоб уболівальники вже не писали про мене: "Він молодий, зробимо йому поблажку", а так, щоб я виходив на поле і вже відповідав за результат. Бути лідером команди, вести за собою. Тим більше, що у мене така позиція на полі, що я маю робити різницю.

Згодом можеш звикнути до перебування поряд з гравцями топ-рівня. Марлос, Тайсон - вже "братанчики". Здавалося, що це неможливо, але ми вже друзі", – сказав Судаков в інтерв'ю для Youtube-каналу Шахтаря.

У нинішньому сезоні УПЛ 19-річний півзахисник провів 10 матчів, в яких відзначився 4-ма голами та асистом.

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